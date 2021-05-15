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Врач, которая работает с умирающими пациентами, раскрыла их самое главное сожаление перед смертью

Советы молодому поколению о том, как нужно наслаждаться жизнью, жить настоящим и больше путешествовать — это, конечно, хорошо, но мы все знаем, что так не работает. Нужно зарабатывать деньги, платить за жильё, помогать родителям. Так может пройти вся жизнь, и, оглядываясь назад, каждый рискует испытать ту самую мучительную боль за бесцельно прожитые годы, о которой предупреждал Островский.

15 мая, 12:00

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Пользовательница TikTok, а по совместительству врач, tripat.sahi регулярно общается с умирающими пациентами и точно поняла, что нужно обязательно сделать, чтобы в старости ни о чём не жалеть. Своими наблюдениями девушка поделилась в вирусном ролике.

Послушайте человека, который ежедневно работает с умирающими пациентами... Они буквально лежат на смертном одре и ждут, пока умрут. Многие из них советуют перестать беспокоиться о том, что о вас думают другие люди. Не думайте, осудят ли они вас, если вы попытаетесь что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту

tripat.sahi

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Просто перестаньте думать о том, что о вас думают другие. Ведь вы, уж поверьте, не захотите на смертном одре осознать: "Ого, всю свою жизнь я прожил для кого-то другого, удовлетворяя их потребности и исполняя их желания и мечты. А смелости заняться чем-то, о чём я так мечтал, я так и не набрался

tripat.sahi

Ролик tripat.sahi с предупреждением, похоже, надавил пользователям "Тиктока", проводящим в соцсети по несколько часов, на больное. Публикация стала вирусной — за несколько недель его посмотрело больше двухсот тысяч человек.

Мой самый большой страх — не осуждение, а сожаление, и я рад, что это так

joshwestovermusic

Спасибо, что поделилась этим важным сообщением

tonyand2

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Но некоторые комментаторы заметили, что просто не беспокоиться о мнении других не так легко, как говорить другим об этом. Ведь некоторых воспитывали, постоянно напоминая о том, как важно, что о тебе подумают соседи и даже прохожие

Но ведь я хочу, чтобы у меня были друзья

stressed.for.no.reason

А советы будут, как перестать беспокоиться об этом?

_geloshotz

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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