Врач, которая работает с умирающими пациентами, раскрыла их самое главное сожаление перед смертью

Пользовательница TikTok, а по совместительству врач, tripat.sahi регулярно общается с умирающими пациентами и точно поняла, что нужно обязательно сделать, чтобы в старости ни о чём не жалеть. Своими наблюдениями девушка поделилась в вирусном ролике.

Послушайте человека, который ежедневно работает с умирающими пациентами... Они буквально лежат на смертном одре и ждут, пока умрут. Многие из них советуют перестать беспокоиться о том, что о вас думают другие люди. Не думайте, осудят ли они вас, если вы попытаетесь что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту tripat.sahi

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Просто перестаньте думать о том, что о вас думают другие. Ведь вы, уж поверьте, не захотите на смертном одре осознать: "Ого, всю свою жизнь я прожил для кого-то другого, удовлетворяя их потребности и исполняя их желания и мечты. А смелости заняться чем-то, о чём я так мечтал, я так и не набрался tripat.sahi

Ролик tripat.sahi с предупреждением, похоже, надавил пользователям "Тиктока", проводящим в соцсети по несколько часов, на больное. Публикация стала вирусной — за несколько недель его посмотрело больше двухсот тысяч человек.

Мой самый большой страх — не осуждение, а сожаление, и я рад, что это так joshwestovermusic

Спасибо, что поделилась этим важным сообщением tonyand2

Кадры из видео © TikTok / tripat.sahi

Но некоторые комментаторы заметили, что просто не беспокоиться о мнении других не так легко, как говорить другим об этом. Ведь некоторых воспитывали, постоянно напоминая о том, как важно, что о тебе подумают соседи и даже прохожие

Но ведь я хочу, чтобы у меня были друзья stressed.for.no.reason