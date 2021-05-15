Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

30-летняя американская девушка Рэйчел Остович, которая является бойцом ММА, снова напомнила, почему носит звание секс-символа. Спортсменка поделилась в "Инстаграме" кадрами из откровенной фотосессии, где позировала в крошечном бикини, которое сложно рассмотреть с первого взгляда.

Фото © Instagram / rachaelostovich

Знойная брюнетка расположилась рядом с трейлером, демонстрируя свои пышные формы, которые едва прикрывали тонкие полоски ткани. Гладкая и загорелая кожа, соблазнительные изгибы — Остович доказала, что может блистать не только на ринге. Сногсшибательные фото она сопроводила дерзкой подписью.

Тигр не теряет сон из-за мнения овец Рэйчел Остович

Фото © Instagram / rachaelostovich

Кадры за день набрали более 107 тысяч лайков, и поклонники засыпали любимицу эмодзи в виде сердечек и огней. А некоторые настолько впечатлились съёмкой, что не удержали мобильные в руках.

Тело богини Jaytuck85

Фото © Instagram / rachaelostovich

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