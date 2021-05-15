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Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

Красавица наносит удары не только по соперникам на ринге, но и по сердцам пользователей в соцсетях. И последние не могут устоять перед её атакой.

15 мая, 11:00

Фото © Instagram / rachaelostovich

30-летняя американская девушка Рэйчел Остович, которая является бойцом ММА, снова напомнила, почему носит звание секс-символа. Спортсменка поделилась в "Инстаграме" кадрами из откровенной фотосессии, где позировала в крошечном бикини, которое сложно рассмотреть с первого взгляда.

Фото © Instagram / rachaelostovich

Фото © Instagram / rachaelostovich

Знойная брюнетка расположилась рядом с трейлером, демонстрируя свои пышные формы, которые едва прикрывали тонкие полоски ткани. Гладкая и загорелая кожа, соблазнительные изгибы — Остович доказала, что может блистать не только на ринге. Сногсшибательные фото она сопроводила дерзкой подписью.

Тигр не теряет сон из-за мнения овец

Рэйчел Остович

Фото © Instagram / rachaelostovich

Фото © Instagram / rachaelostovich

Кадры за день набрали более 107 тысяч лайков, и поклонники засыпали любимицу эмодзи в виде сердечек и огней. А некоторые настолько впечатлились съёмкой, что не удержали мобильные в руках.

Тело богини

Jaytuck85

Фото © Instagram / rachaelostovich

Фото © Instagram / rachaelostovich

Сломала Интернет

Kaigracie

Я потерял дар речи

Markdella Cave

Рэйчел Остович — боец смешанного стиля, выступает в наилегчайшем весе. Недавно она подписала контракт с организацией кулачных боёв Bare Knuckle FC (BKFC), которая сообщила об этом в своём инстаграм-аккаунте. Следующей соперницей Остович может стать ещё одна красавица и инста-звезда — Пейдж Ванзант.

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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