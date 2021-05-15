Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы
Красавица наносит удары не только по соперникам на ринге, но и по сердцам пользователей в соцсетях. И последние не могут устоять перед её атакой.
30-летняя американская девушка Рэйчел Остович, которая является бойцом ММА, снова напомнила, почему носит звание секс-символа. Спортсменка поделилась в "Инстаграме" кадрами из откровенной фотосессии, где позировала в крошечном бикини, которое сложно рассмотреть с первого взгляда.
Знойная брюнетка расположилась рядом с трейлером, демонстрируя свои пышные формы, которые едва прикрывали тонкие полоски ткани. Гладкая и загорелая кожа, соблазнительные изгибы — Остович доказала, что может блистать не только на ринге. Сногсшибательные фото она сопроводила дерзкой подписью.
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Кадры за день набрали более 107 тысяч лайков, и поклонники засыпали любимицу эмодзи в виде сердечек и огней. А некоторые настолько впечатлились съёмкой, что не удержали мобильные в руках.
Тело богини
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Рэйчел Остович — боец смешанного стиля, выступает в наилегчайшем весе. Недавно она подписала контракт с организацией кулачных боёв Bare Knuckle FC (BKFC), которая сообщила об этом в своём инстаграм-аккаунте. Следующей соперницей Остович может стать ещё одна красавица и инста-звезда — Пейдж Ванзант.
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