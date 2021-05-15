Девушке с редкой болезнью провели пересадку кожи на носу, после чего она стала похожа на Буратино

Лаудиан Фернандес из города Алагоаса, Бразилия, родилась с гемангиомой — скопление мелких кровеносных сосудов, которые образуют комки под кожей, в носу, на лице и вокруг глаз. И хоть опухоль в носу девочки была доброкачественной, она сильно подпортила ей жизнь.