Девушке с редкой болезнью провели пересадку кожи на носу, после чего она стала похожа на Буратино
Лаудиан Фернандес из города Алагоаса, Бразилия, родилась с гемангиомой — скопление мелких кровеносных сосудов, которые образуют комки под кожей, в носу, на лице и вокруг глаз. И хоть опухоль в носу девочки была доброкачественной, она сильно подпортила ей жизнь.
В подростковом возрасте кровотечения и судороги начали происходить так часто, что больница для Лаудиан стала вторым домом. Только к 16 годам врачи поставили бразильянке верный диагноз. Хирургам потребовалось семь операций, чтобы избавиться от последних следов гемангиомы, но то, на что был похож нос после этого, просто ужас. Ещё одна операция была необходима для того, чтобы подправить его форму.
Но из-за ослабленного иммунитета восстановленная кожа не прижилась, началась инфекция — и нос буквально развалился на куски. Чтобы исправить очередное повреждение, в качестве трансплантата врачи взяли кусок кожи с внутренней стороны щеки Лаудиан. Всё сработало: ткани прижились, а бразильянка могла нормально дышать. Но радоваться девушка не спешила.
Из-за кучи операций её нос стал "в два раза огромнее", чем был. Школьницу такой вариант развития событий совсем не устраивал. Девушка прекрасно знала, что её ждёт на уроках. Фернандес вернулась в школу, где тут же начался негласный конкурс, кто обиднее её обзовёт: Буратино, инопланетянка — только часть того, что приходилось выслушивать девочке каждый день, пишет Daily Mail.
Сейчас Лаудиан уже 42 года, и, казалось бы, времена обзывательств уже давно прошли, но нет. До сих пор девушку сравнивают с Фионой из "Шрека" или с кем ещё похуже. Но делать очередную операцию — не вариант. Неизвестно, чем она закончится на этот раз. Поэтому Фернандес просто научилась не обращать внимания на недостатки своего носа и злобные комментарии хейтеров.
Мне нисколько не стыдно, и я не чувствую себя хуже других из-за того, как я выгляжу. Я правда уверена, что мои особенности сделали меня сильнее и они не помешают мне осуществлять мечты
WOW-news
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