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ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ

В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа.

15 мая, 13:10

ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. Видео © Twitter / Rania Zabaneh / MariamBarghouti

Во время очередного ракетного обстрела Израиля было разрушено одиннадцатиэтажное здание в секторе Газа, где располагались офисы ряда мировых СМИ. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что речь идёт о высотке "Аль-Джаля", в здании находились офисы ряда медиа, в частности катарской телестанции и информационного агентства Associated Press. Это уже четвёртая по счёту высотка на территории сектора Газа, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

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Момент обрушения многоэтажки попал на видео. На кадрах видно, что рядом со зданием поднимаются столбы дыма, после чего высотка рушится. Уточняется, что для атаки было использовано четыре ракеты. Также перед ударом израильская армия предупредила о готовящейся атаке, чтобы люди успели покинуть помещения. В армии Израиля подтвердили нанесение удара и заявили, что ХАМАС использовал многоэтажку в военных целях.

Ранее в ХАМАС уже заявляли о готовности к прекращению огня в секторе Газа. При этом Израиль своего ответа пока не дал.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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