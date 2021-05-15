У футболиста Артёма Дзюбы родился третий сын

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артём Дзюба в третий раз стал отцом — супруга Кристина родила спортсмену сына. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Зенит".

"Сине-бело-голубые поздравляют Артёма Дзюбу с рождением сына. <...> Сине-бело-голубые поздравляют Артёма, Кристину, а также их старших сыновей — Никиту и Максима — с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!" — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика назвали Александром. Его рост при рождении составил 56 сантиметров, а вес — 4250 граммов. Сама супружеская пара пока никак не прокомментировала радостную новость, однако отец семейства оставил лаконичный комментарий, состоящий из двух эмодзи, под постом "Зенита" с поздравлениями в "Инстаграме".