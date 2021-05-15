Умер пианист-виртуоз Марк Бек
Причина смерти музыканта не называется, о дате и месте прощания станет известно позднее.
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Заслуженный артист России Марк Бек умер в Петербурге на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, в котором пианист-виртуоз трудился с 2019 года.
Причины смерти музыканта не называются. О месте прощания и дате похорон будет объявлено позднее. Коллектив театра принёс соболезнования родным и близким Бека.
Марк Михайлович Бек — дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодёжи и студентов (1973).
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