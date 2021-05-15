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В Сербии политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным с надписью "Решу одним мигом"

Девушка отметила, что в республике многие хвалят российскую антиковидную вакцину, называя её самой эффективной.

15 мая, 15:09
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158017737013929&set=pb.511413928.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Draginja Vlk</a></p>

Фото © Facebook / Draginja Vlk

Депутат городского совета Белграда Драгиния Влк сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". На вакцинацию второй дозой препарата она пришла в футболке с портретом Владимира Путина с надписью "Решу одним мигом". Её девушка надела в благодарность российскому лидеру за то, что в Сербии теперь есть производство "Спутника V".

"В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V", потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких", — сказала депутат в интервью РИА "Новости".

Фото © Телеграм-канал РИА "Новости"

Фото © Телеграм-канал РИА "Новости"

По словам Драгинии, многие в Сербии хвалят российскую антиковидную вакцину, называя её самой эффективной. Также Влк отметила, что лично знает многих соотечественников, среди которых политики и знаменитости, которые привились "Спутником V".

Эмир Кустурица привился российской вакциной от ковида "Спутник V"

Эмир Кустурица привился российской вакциной от ковида "Спутник V"

Напомним, Сербия стала одной из первых стран, где разрешили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в республике началась 5 января.

В Сербии российская вакцина от ковида "Спутник V" обошла по популярности американскую

В Сербии российская вакцина от ковида "Спутник V" обошла по популярности американскую

Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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