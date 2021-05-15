В Сербии политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным с надписью "Решу одним мигом"

Депутат городского совета Белграда Драгиния Влк сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". На вакцинацию второй дозой препарата она пришла в футболке с портретом Владимира Путина с надписью "Решу одним мигом". Её девушка надела в благодарность российскому лидеру за то, что в Сербии теперь есть производство "Спутника V".

"В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V", потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких", — сказала депутат в интервью РИА "Новости".

По словам Драгинии, многие в Сербии хвалят российскую антиковидную вакцину, называя её самой эффективной. Также Влк отметила, что лично знает многих соотечественников, среди которых политики и знаменитости, которые привились "Спутником V".