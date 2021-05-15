В Сербии политик привилась "Спутником V" в футболке с Путиным с надписью "Решу одним мигом"
Девушка отметила, что в республике многие хвалят российскую антиковидную вакцину, называя её самой эффективной.
Фото © Facebook / Draginja Vlk
Депутат городского совета Белграда Драгиния Влк сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". На вакцинацию второй дозой препарата она пришла в футболке с портретом Владимира Путина с надписью "Решу одним мигом". Её девушка надела в благодарность российскому лидеру за то, что в Сербии теперь есть производство "Спутника V".
"В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V", потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких", — сказала депутат в интервью РИА "Новости".
Фото © Телеграм-канал РИА "Новости"
По словам Драгинии, многие в Сербии хвалят российскую антиковидную вакцину, называя её самой эффективной. Также Влк отметила, что лично знает многих соотечественников, среди которых политики и знаменитости, которые привились "Спутником V".
Напомним, Сербия стала одной из первых стран, где разрешили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в республике началась 5 января.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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