Сборная России потерпела второе подряд поражение на Еврохоккейтуре

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:4 в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура. Это была заключительная игра турнира для нашей команды.

Ранее россияне уступили Финляндии со счётом 1:4. В итоге мы заняли последнее место.