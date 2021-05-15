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Сборная России потерпела второе подряд поражение на Еврохоккейтуре

Чешская команда разгромила нашу национальную сборную со счётом 4:0.

15 мая, 15:45
<p>Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС </p>

Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:4 в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура. Это была заключительная игра турнира для нашей команды.

Ранее россияне уступили Финляндии со счётом 1:4. В итоге мы заняли последнее место.

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Чешские игры — это заключительный этап подготовки для россиян к чемпионату мира по хоккею, который стартует в Латвии 21 мая.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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