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ФК "Нижний Новгород" вышел в РПЛ

Сегодня завершился сезон в Футбольной национальной лиге.

15 мая, 15:24

Фото © Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза было решено не вносить изменения в регламент. Таким образом, напрямую в РПЛ выходят самарские "Крылья Советов", которые заняли первое место в ФНЛ, а также ставший третьим "Нижний Новгород". "Оренбург", занявший второе место, не получил лицензию.

Сегодня завершился сезон в Футбольной национальной лиге, а завтра, 16 мая, последние матчи проведут команды РПЛ. Все встречи начнутся в 14:00 (мск).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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