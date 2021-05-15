ФК "Нижний Новгород" вышел в РПЛ
Сегодня завершился сезон в Футбольной национальной лиге.
Фото © Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"
На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза было решено не вносить изменения в регламент. Таким образом, напрямую в РПЛ выходят самарские "Крылья Советов", которые заняли первое место в ФНЛ, а также ставший третьим "Нижний Новгород". "Оренбург", занявший второе место, не получил лицензию.
Сегодня завершился сезон в Футбольной национальной лиге, а завтра, 16 мая, последние матчи проведут команды РПЛ. Все встречи начнутся в 14:00 (мск).
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