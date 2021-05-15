ФК "Нижний Новгород" вышел в РПЛ

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза было решено не вносить изменения в регламент. Таким образом, напрямую в РПЛ выходят самарские "Крылья Советов", которые заняли первое место в ФНЛ, а также ставший третьим "Нижний Новгород". "Оренбург", занявший второе место, не получил лицензию.