Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Захарова оценила слова Болтона, назвавшего "способ" поставить РФ на сторону Запада

По мнению бывшего советника главы США, таким образом Вашингтон может одержать победу в противостоянии с Москвой.

15 мая, 15:31
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отпоре России в странах бывшего СССР, а также в Абхазии и Северной Осетии являются недальновидными. Таким мнением она поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Недальновидность", — ответила Захарова на вопрос, что стоит за словами Болтона.

В США назвали главную ошибку стратегии Вашингтона против Москвы и Пекина

В США назвали главную ошибку стратегии Вашингтона против Москвы и Пекина

Ранее бывший советник американского лидера в статье для National Review выразил мнение, что если Вашингтон даст отпор Москве в бывших советских республиках, Абхазии и Северной Осетии, то может одержать победу в противостоянии и вернуть себе так называемую серую зону на месте бывшего СССР и Организации Варшавского договора. Болтон также настаивает на расширении НАТО в этих странах, чтобы снизить вероятность "новых шалостей России".

Лайф рассказывал, что Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию. Ранее республика заявила о якобы причастности спецслужб РФ к событиям семилетней давности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова обвинила Чехию в "перекладывании вины" за взрывы во Врбетице на Россию

сегодня в 11:29

Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США

19 января, 16:13

Пушков оценил реакцию Климкина на слова Путина об Украине как об "анти-России"

сегодня в 14:13

Парижская полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов

сегодня в 16:08

Хинштейн заявил, что блокировка работы WhatsApp в России не обсуждается

сегодня в 16:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1