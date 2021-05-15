Захарова оценила слова Болтона, назвавшего "способ" поставить РФ на сторону Запада

По мнению бывшего советника главы США, таким образом Вашингтон может одержать победу в противостоянии с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отпоре России в странах бывшего СССР, а также в Абхазии и Северной Осетии являются недальновидными. Таким мнением она поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Недальновидность", — ответила Захарова на вопрос, что стоит за словами Болтона.

Ранее бывший советник американского лидера в статье для National Review выразил мнение, что если Вашингтон даст отпор Москве в бывших советских республиках, Абхазии и Северной Осетии, то может одержать победу в противостоянии и вернуть себе так называемую серую зону на месте бывшего СССР и Организации Варшавского договора. Болтон также настаивает на расширении НАТО в этих странах, чтобы снизить вероятность "новых шалостей России".