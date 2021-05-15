Атакованная клонами в прямом эфире ведущая прогноза погоды рассмешила зрителей
Многие оценили реакцию девушки и отметили, что случившееся ещё раз доказывает — из любой непростой ситуации можно выйти с юмором.
Атакованная клонами в прямом эфире ведущая прогноза погоды рассмешила зрителей. Видео © Instagram / jennifermcdermed
Ведущую прогноза погоды Дженнифер Макдермед с американского телеканала FOX 9 застала врасплох внезапная техническая проблема в прямом эфире. Экран, на котором показывали температуру, неожиданно дал сбой и хаотично начал клонировать изображение ведущей. Однако Дженнифер не растерялась и принялась со смехом развлекаться.
"Вам нужна одна Дженнифер? Две Дженнифер? Или три?" — приговаривала девушка.
На опубликованном ролике видно, что несколько десятков двойников Дженнифер один за другим появляются на экране. Сначала телеведущая расхохоталась, а потом начала танцевать, чтобы посмотреть, что будут делать её клоны. Потом она демонстрировала разные позы, развлекаясь с технической ошибкой, а в конце вообще устроила "паровозик" из своих двойников.
К слову, зрители оценили такой зажигательный прогноз погоды. Многие оставили комментарии под роликом о том, что эта ситуация ещё раз доказывает — из любой непростой истории можно выйти с юмором.
Ранее Лайф публиковал подборку девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону.
WOW-news
Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы
сегодня в 11:00
Девушке с редкой болезнью провели пересадку кожи на носу, после чего она стала похожа на Буратино
сегодня в 10:00
Как меняются наркоманы, которые вернулись буквально с того света: 25 фото до и после
сегодня в 09:00
Комментариев: 0