Красивые подруги шокировали своих фанатов в TikTok, признавшись, что на самом деле они мама с дочкой
И хоть разница в возрасте у красоток 30 лет, заметить это невозможно даже с подсказкой.
Тиктокерша happysarah1 начала покорять китайскую соцсеть в конце прошлого года. Контент ничего необычного из себя не представляет — танцы под вирусные треки, челленджи и так далее. Часто в роликах появлялась подруга dotori. Вместе они записывали видео с простенькой хореографией, а в комментариях фанаты интересовались — откуда они знакомы. Лишь спустя пару месяцев dotori рассказала, что знает свою напарницу с рождения... Ничего удивительного, ведь она её мама.
В начале мая в профиле happysarah1 появился ролик, который взорвал мозг не только фанатам блогерши, но и ещё нескольким миллионам пользователей соцсети. В видео как всегда танцующие девушки решили подписать, сколько им лет на самом деле. Оказалось, у "подружек" тридцатилетняя разница в возрасте, а Саре через пару лет будет 50!
Вирусное видео посмотрели почти два миллиона раз, но пользователи просто не могут поверить, что указанный возраст реальный. Ведь иначе объяснение нужно искать в магии. Комментаторы из России после просмотра тоже в культурном шоке.
Не проведёте меня, неа, нетушки
Они обе выглядят моложе, чем я в 15
Почему корейцы так молодо выглядят?
WOW-girls
Девушка уничтожила идеальный мир Instagram, показав суровую реальность: 10 смешных сравнений
сегодня в 13:00
Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы
сегодня в 11:00
Риту Ору провозгласили королевой, увидев её в новом купальнике, который подчеркнул всё самое лучшее
13 мая, 15:43
Комментариев: 0