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Красивые подруги шокировали своих фанатов в TikTok, признавшись, что на самом деле они мама с дочкой

И хоть разница в возрасте у красоток 30 лет, заметить это невозможно даже с подсказкой.

15 мая, 15:00

Кадры из видео © TikTok / happysarah1

Тиктокерша happysarah1 начала покорять китайскую соцсеть в конце прошлого года. Контент ничего необычного из себя не представляет — танцы под вирусные треки, челленджи и так далее. Часто в роликах появлялась подруга dotori. Вместе они записывали видео с простенькой хореографией, а в комментариях фанаты интересовались — откуда они знакомы. Лишь спустя пару месяцев dotori рассказала, что знает свою напарницу с рождения... Ничего удивительного, ведь она её мама.

Кадры из видео © TikTok / happysarah1

В начале мая в профиле happysarah1 появился ролик, который взорвал мозг не только фанатам блогерши, но и ещё нескольким миллионам пользователей соцсети. В видео как всегда танцующие девушки решили подписать, сколько им лет на самом деле. Оказалось, у "подружек" тридцатилетняя разница в возрасте, а Саре через пару лет будет 50!

Кадры из видео © TikTok / happysarah1

Кадры из видео © TikTok / happysarah1

Вирусное видео посмотрели почти два миллиона раз, но пользователи просто не могут поверить, что указанный возраст реальный. Ведь иначе объяснение нужно искать в магии. Комментаторы из России после просмотра тоже в культурном шоке.

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Авторы
Сергей Трофимов
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