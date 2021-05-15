Лайф узнал, из-за кого лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы
В результате инцидента никто не пострадал, конфликт был исчерпан на месте, отметила пиар-директор коллектива.
Фронтмен группы "Нервы" Евгений Мильковский. Фото © Instagram / zhenyamilkovskiy
Пиар-директор популярной группы "Нервы" Дарья Мишина рассказала Лайфу, что потасовка между музыкантом Евгением Мильковским и случайным прохожим завязалась после того, как незнакомец подошёл к девушке солиста и начал приставать.
"Евгений спокойно их просил отстать, объяснял, почему так делать не нужно, почему не нужно так говорить. Тем не менее они продолжали в том же режиме разговаривать. И Евгений вступил с ними в лёгкую потасовку", — пояснила Дарья.
Как уточнила пиар-директор, короткая потасовка сама по себе "не стоит выеденного яйца". В результате инцидента никто не пострадал, конфликт был исчерпан на месте.
Ранее появились кадры разборки между солистом "Нервов" и незнакомцем. До драки они выясняли отношения на повышенных тонах около входа в караоке-бар "Соло". Не исключено, что участники потасовки злоупотребили спиртным в тот вечер.
В начале мая Лайф рассказывал, как фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде, куда приехал с гастролями. Вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами музыкант посетил заведение Tago Mago. СМИ сообщали, что артист вступил в перепалку с персоналом клуба и даже грозил ему ножом. Кроме того, из-за инцидента был сорван концерт Антона Рипатти, проходивший в заведении. Позднее сотрудники Tago Mago рассказали детали пьяного дебоша лидера The Hatters. Однако музыкальный коллектив заверил, что никто не угрожал сотрудникам заведения ножом. Артисты также обвинили местных музыкантов в клевете и самопиаре, заявив, что те вымогали деньги.
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