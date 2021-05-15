Лайф узнал, из-за кого лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

Пиар-директор популярной группы "Нервы" Дарья Мишина рассказала Лайфу, что потасовка между музыкантом Евгением Мильковским и случайным прохожим завязалась после того, как незнакомец подошёл к девушке солиста и начал приставать.

"Евгений спокойно их просил отстать, объяснял, почему так делать не нужно, почему не нужно так говорить. Тем не менее они продолжали в том же режиме разговаривать. И Евгений вступил с ними в лёгкую потасовку", — пояснила Дарья.

Как уточнила пиар-директор, короткая потасовка сама по себе "не стоит выеденного яйца". В результате инцидента никто не пострадал, конфликт был исчерпан на месте.

Ранее появились кадры разборки между солистом "Нервов" и незнакомцем. До драки они выясняли отношения на повышенных тонах около входа в караоке-бар "Соло". Не исключено, что участники потасовки злоупотребили спиртным в тот вечер.