Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2021, 18:55

Как в детской задачке: Государственная дума лишилась одной буквы "А"

Монтаж "сбежавшей" со здания части конструкции сегодня проводить не будут.

Как в детской задачке: Государственная дума лишилась одной буквы "А". Видео © LIFE

Надпись "Государственная дума" на здании нижней палаты парламента в Москве сегодня лишилась небольшой своей части — с фасада отвалилась одна из букв "А". На произошедшее обратили внимание прохожие, когда часть надписи только "планировала побег".

На кадрах с места видно, что конструкция довольно долго висела в перевёрнутом состоянии, но не падала. Однако спустя некоторое время гравитация всё же сделала своё дело — и буква оказалась лежащей на асфальте. Как указал один из очевидцев в беседе с Лайфом, случившееся было "минуткой юмора в плохую погоду".

Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона
Под Тулой на голову ребёнка рухнул кусок бетонной плиты с балкона

Отметим, что работы по монтажу буквы сегодня решили не проводить.

Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае глыбы льда снесли магазин. Здание оказалось разрушено практически полностью, целой осталась лишь крыша.

BannerImage

Фото © LIFE

Варвара Романова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar