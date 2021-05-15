Как в детской задачке: Государственная дума лишилась одной буквы "А"
Монтаж "сбежавшей" со здания части конструкции сегодня проводить не будут.
Как в детской задачке: Государственная дума лишилась одной буквы "А". Видео © LIFE
Надпись "Государственная дума" на здании нижней палаты парламента в Москве сегодня лишилась небольшой своей части — с фасада отвалилась одна из букв "А". На произошедшее обратили внимание прохожие, когда часть надписи только "планировала побег".
На кадрах с места видно, что конструкция довольно долго висела в перевёрнутом состоянии, но не падала. Однако спустя некоторое время гравитация всё же сделала своё дело — и буква оказалась лежащей на асфальте. Как указал один из очевидцев в беседе с Лайфом, случившееся было "минуткой юмора в плохую погоду".
Отметим, что работы по монтажу буквы сегодня решили не проводить.
Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае глыбы льда снесли магазин. Здание оказалось разрушено практически полностью, целой осталась лишь крыша.
Фото © LIFE