Хинштейн заявил, что блокировка работы WhatsApp в России не обсуждается

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ни о каком ограничении работы мессенджера WhatsApp в России речи не идёт, во всяком случае пока.

"О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идёт. Разговор идёт о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательском соглашении, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям", — уточнил парламентарий в беседе с ТАСС.

Хинштейн добавил, что новые правила WhatsApp в области персональных данных нарушают права россиян. Однако, по его словам, окончательная оценка всему этому будет дана Роскомнадзором, с представителями которого депутат обсудит ответ на политику мессенджера.