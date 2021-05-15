Хинштейн заявил, что блокировка работы WhatsApp в России не обсуждается
Однако новое правило мессенджера в области персональных данных требует тщательного анализа со стороны Роскомнадзора, отметил парламентарий.
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Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ни о каком ограничении работы мессенджера WhatsApp в России речи не идёт, во всяком случае пока.
"О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идёт. Разговор идёт о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательском соглашении, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям", — уточнил парламентарий в беседе с ТАСС.
Хинштейн добавил, что новые правила WhatsApp в области персональных данных нарушают права россиян. Однако, по его словам, окончательная оценка всему этому будет дана Роскомнадзором, с представителями которого депутат обсудит ответ на политику мессенджера.
Напомним, с 15 мая 2021 года WhatsApp заставляет своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Так, вскоре у пользователей мессенджера исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.
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