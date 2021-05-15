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"Браво Путину!" Французы поддержали решение РФ о внесении США и Чехии в перечень недружественных стран

Ранее список, состоящий всего из двух государств, утвердило Правительство России.

15 мая, 16:45
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести Чехию и Соединённые Штаты в список недружественных стран и предложили добавить туда ещё несколько государств.

"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других, думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. Москва проявила правильную инициативу", — написал один из французских читателей.

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Другой комментатор призвал не называть эти страны недружественными, поскольку, по его мнению, они являются настоящими врагами России, которые постоянно ищут способы ослабить РФ и "атаковать прямо в лоб".

"Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", — заявил пользователь под ником Ja9978.

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В то же время некоторые читатели Le Figaro посчитали необходимым даже расширить этот самый список. Так, по словам gauloisrefractaires, в нём "не хватает только Франции и Польши". А некто под именем Le Magicien написал, что "нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете".

"Браво Путину, который не пускает вещи на самотёк, как это делает Макрон", — сказал LETITAN.

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Одновременно с этим юзер с ником Charlattend указал, что "когда-нибудь наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома".

Как ранее сообщал Лайф, Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позднее в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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