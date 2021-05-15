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СМИ сообщили о приостановке полётов в Израиль всеми иностранными авиакомпаниями

Решение принято на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.

15 мая, 16:59
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Все иностранные авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль, сообщает радиостанция Kan. Официально эта информация пока не подтверждена.

Полёты в еврейское государство отменены из соображений безопасности на фоне продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, заявила радиостанция. По её данным, одними из последних решение о приостановке сообщения приняли авиакомпании из ОАЭ.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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