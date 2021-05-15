СМИ сообщили о приостановке полётов в Израиль всеми иностранными авиакомпаниями

Все иностранные авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль, сообщает радиостанция Kan. Официально эта информация пока не подтверждена.

Полёты в еврейское государство отменены из соображений безопасности на фоне продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, заявила радиостанция. По её данным, одними из последних решение о приостановке сообщения приняли авиакомпании из ОАЭ.

Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.