СМИ сообщили о приостановке полётов в Израиль всеми иностранными авиакомпаниями
Решение принято на фоне обострившегося конфликта с Палестиной.
Фото © ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN
Все иностранные авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль, сообщает радиостанция Kan. Официально эта информация пока не подтверждена.
Полёты в еврейское государство отменены из соображений безопасности на фоне продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, заявила радиостанция. По её данным, одними из последних решение о приостановке сообщения приняли авиакомпании из ОАЭ.
Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также ряд других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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