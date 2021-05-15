Нетаньяху рассказал Байдену о шагах Израиля для разрешения кризиса на границе с сектором Газа
Премьер также перечислил меры, принимаемые для защиты гражданских лиц от ударов ЦАХАЛ.
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о шагах, которые еврейское государство уже предприняло и намерено предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа. Глава кабмина Израиля также рассказал о мерах по защите гражданских лиц при ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).
"Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять", — указано в сообщении канцелярии Нетаньяху.
Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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