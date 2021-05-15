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Нетаньяху рассказал Байдену о шагах Израиля для разрешения кризиса на границе с сектором Газа

Премьер также перечислил меры, принимаемые для защиты гражданских лиц от ударов ЦАХАЛ.

15 мая, 17:08
<p>Фото © ТАСС / АР / MIRIAM ALSTER</p>

Фото © ТАСС / АР / MIRIAM ALSTER

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о шагах, которые еврейское государство уже предприняло и намерено предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа. Глава кабмина Израиля также рассказал о мерах по защите гражданских лиц при ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

"Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять", — указано в сообщении канцелярии Нетаньяху.

СМИ сообщили о приостановке полётов в Израиль всеми иностранными авиакомпаниями

СМИ сообщили о приостановке полётов в Израиль всеми иностранными авиакомпаниями

Ранее Лайф рассказывал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

В США указали на обязанность Израиля обеспечить безопасность журналистов

В США указали на обязанность Израиля обеспечить безопасность журналистов

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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