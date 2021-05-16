Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок

Доктор медицинских наук Елена Малышева дезинформирует россиян. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Ura.ru, комментируя слова телеведущей о неэффективности ношения масок в борьбе с коронавирусом.

"Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей", — сказал Онищенко.

Он объяснил, что полной защиты от ковида не бывает, но маски помогают сдерживать распространение инфекции. Депутат напомнил о ситуации в Китае, где меры гигиены вместе с индивидуальной защитой смогли стабилизировать темпы заражения населения. Онищенко также призвал россиян привиться антиковидным препаратом.

Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала заявление бывшего главного санитарного врача России.