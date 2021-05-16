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Названы плюсы Единой платформы управления данными, которую запустят до конца года

Сейчас граждане могут столкнуться с бумажной волокитой при переезде в другое место либо при переоформлении документов, отметил сенатор. Новый сервис поможет избежать этого.

16 мая, 10:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Запуск Единой информационной платформы национальной системы управления данными позволит россиянам решить проблемы, которые могут возникнуть при предоставлении государственных услуг. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Для того чтобы происходил обмен данными в режиме цифровых возможностей, эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов", — отметил парламентарий в беседе с RT.

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Сенатор пояснил, что сейчас граждане могут столкнуться с бумажной волокитой при переезде в другое место либо при переоформлении документов. В частности, речь идёт о вопросах, связанных с юридическими лицами, например, о смене вида бизнеса, юридического адреса и тому подобное. Однако с появлением единой платформы значительно улучшится качество и доступность государственных и муниципальных услуг.

Ранее Лайф рассказывал, что в России до конца 2021 года заработает Единая платформа управления данными. Она будет представлять собой единый кластер информации из большого количества госсистем, реестров и баз. В нём будут содержаться, в частности, данные из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда и других мест.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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