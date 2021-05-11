В Госдуме разрабатывают закон о "добровольном запрете" на кредиты

Депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект о "добровольном запрете" на кредиты. Граждане смогут заранее отказываться от каких-либо ссуд и не платить по ним в случае мошеннических схем. Эту информацию в беседе с РБК подтвердил зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, ранее выступивший с этой инициативой.

"Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников", — объяснил Гетта причину рассмотрения нового законопроекта.

Согласно тексту законопроекта, у заёмщика появится право вводить и запрещать возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов в любое время. Запрет вступает в силу в течение недели с момента обращения. Обратиться можно будет через "Госуслуги" и банки, в том числе посредством мобильных приложений и личных кабинетов пользователей. Микрофинансовые организации тоже попадут под действие закона.

Как отметил РБК, в целом банки и специалисты по безопасности поддерживают данную инициативу. Некоторые из них активно участвуют в обсуждении законопроекта. Однако у экспертов остаются вопросы по поводу реализации инициативы.

В частности, поскольку клиент финансовой организации может в любой момент ввести "добровольный запрет", то он же может и снять его, что в перспективе даёт простор для тех мошенников, которые практикуют навыки "социальной инженерии". К тому же злоумышленники всегда адаптируются под новые условия.

"Новый закон не защитит от мошенничества при дистанционном получении предодобренных кредитов. Если клиент сам вводил ограничения, он сам может их и отозвать. Заставить его сделать это может мошенник с помощью социальной инженерии", — объяснил в беседе с РБК начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Напомним, что в марте россияне установили рекорд по количеству взятых микрозаймов — 2,35 миллиона единиц. Сумма среднего займа уже третий месяц стоит на одной отметке — 13,1 тысячи рублей, что, однако же, не помешало общему объёму выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

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