Госдума проголосовала за разрыв налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуме проголосовали за разрыв соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительном письме Минфина говорится, что существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. В России такая ставка выше — для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов — 15%.

В Минфине отметили, что за время действия соглашения "в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. Так, в 2017 году объём таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018-м — более 412 млрд рублей, а в 2019-м — более 339 млрд рублей".

Напомним, о начале разработки соответствующего законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против: существующее налоговое соглашение предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2–3%. Минфин указывал, что провёл несколько раундов переговоров с коллегами из этой европейской страны, однако они не увенчались успехом.

Тогда в апреле кабмин одобрил расторжение налогового соглашения с Нидерландами.

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