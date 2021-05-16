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В Киеве засомневались в возможности встречи Путина и Зеленского

По мнению члена Трёхсторонней контактной группы от Украины, российский лидер не согласится на переговоры, если на них будет предложено обсудить ситуацию в Донбассе.

16 мая, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / ЕРА

В ближайшее время вряд ли состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое мнение выразил член Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе от Незалежной журналист Сергей Гармаш.

"Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдёт на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе", — пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

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Гармаш убеждён, что если Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным промолчит о Донбассе и о Крыме, то это фактически будет означать признание украинским президентом того, что речь идёт о внутренних проблемах, а не о межгосударственных. Однако, по мнению журналиста, Зеленский не допустит такого и просто тоже откажется от встречи.

Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.

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Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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