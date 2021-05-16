В Киеве засомневались в возможности встречи Путина и Зеленского

В ближайшее время вряд ли состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое мнение выразил член Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе от Незалежной журналист Сергей Гармаш.

"Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдёт на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе", — пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Гармаш убеждён, что если Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным промолчит о Донбассе и о Крыме, то это фактически будет означать признание украинским президентом того, что речь идёт о внутренних проблемах, а не о межгосударственных. Однако, по мнению журналиста, Зеленский не допустит такого и просто тоже откажется от встречи.