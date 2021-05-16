В Киеве засомневались в возможности встречи Путина и Зеленского
По мнению члена Трёхсторонней контактной группы от Украины, российский лидер не согласится на переговоры, если на них будет предложено обсудить ситуацию в Донбассе.
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В ближайшее время вряд ли состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое мнение выразил член Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе от Незалежной журналист Сергей Гармаш.
"Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдёт на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе", — пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".
Гармаш убеждён, что если Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным промолчит о Донбассе и о Крыме, то это фактически будет означать признание украинским президентом того, что речь идёт о внутренних проблемах, а не о межгосударственных. Однако, по мнению журналиста, Зеленский не допустит такого и просто тоже откажется от встречи.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее. На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
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