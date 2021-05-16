В Петербурге мужчина умер во время эротического массажа

Тело мужчины обнаружили в массажном салоне с эротическим уклоном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 15 мая в салон на Рузовской улице вызвали полицию врачи скорой помощи, сообщившие о мёртвом петербуржце в одной из массажных комнат. На вид мужчине было около 30 лет, он был в одних трусах и лежал лицом вниз. Во время осмотра эксперты обнаружили на руках и теле погибшего многочисленные ушибы, а на подушке — следы крови.

Как сообщает "Фонтанка", тело мужчины изучат патологоанатомы. В то же время из массажного салона правоохранители изъяли бумажник погибшего, а также сопутствующую документацию. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.