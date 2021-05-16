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В Петербурге мужчина умер во время эротического массажа

Его смерть могла быть насильственной — на теле нашли многочисленные ушибы и кровавые подтёки.

16 мая, 10:35
12024
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тело мужчины обнаружили в массажном салоне с эротическим уклоном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 15 мая в салон на Рузовской улице вызвали полицию врачи скорой помощи, сообщившие о мёртвом петербуржце в одной из массажных комнат. На вид мужчине было около 30 лет, он был в одних трусах и лежал лицом вниз. Во время осмотра эксперты обнаружили на руках и теле погибшего многочисленные ушибы, а на подушке — следы крови.

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Как сообщает "Фонтанка", тело мужчины изучат патологоанатомы. В то же время из массажного салона правоохранители изъяли бумажник погибшего, а также сопутствующую документацию. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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А на днях из Обводного канала в Петербурге вытащили тело молодой девушки. Как полагают специалисты, в воде оно пробыло не менее двух дней.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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