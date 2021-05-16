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Перевернувшаяся машина чуть не снесла зрителей ралли в Ленобласти, но они досмотрели гонку в том же месте

Как рассказал гонщик, на участке, где произошёл инцидент, вообще не должно было быть людей. Сам водитель получил сотрясение.

16 мая, 10:59

Зрителей ралли под Петербургом чуть не снесла перевернувшаяся машина, но они досмотрели гонку в том же месте. Видео © "ВКонтакте" / "Дром"

В Ленинградской области во время ралли "Пикник" едва не случилась трагедия — автомобиль спортсмена из Карелии перевернулся рядом с толпой зрителей, чуть не задев их. Инцидент произошёл на одном из поворотов трассы, когда машину занесло, а водитель не смог справиться с управлением.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как несколько зрителей успели отбежать от летящего автомобиля в последний момент. Как рассказал сам гонщик Олег Лозинский, попавший в аварию, в этом месте вообще не должно было быть людей.

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"Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришёл в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они всё видели, но никакой реакции от них не было", — рассказал он изданию "Подъём".

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Лозинский отметил, что автомобиль оказался очень повреждён. Сам гонщик получил сотрясение, а с его штурманом всё в порядке.

Ранее Лайф рассказывал, что микроавтобус и легковушка столкнулись в Красноярском крае, десять человек пострадали. По предварительной информации, 20-летний водитель Nissan не справился с управлением и допустил ДТП. Травмированные были доставлены в больницу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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