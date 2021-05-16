Перевернувшаяся машина чуть не снесла зрителей ралли в Ленобласти, но они досмотрели гонку в том же месте

Как рассказал гонщик, на участке, где произошёл инцидент, вообще не должно было быть людей. Сам водитель получил сотрясение.