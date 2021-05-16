Перевернувшаяся машина чуть не снесла зрителей ралли в Ленобласти, но они досмотрели гонку в том же месте
Как рассказал гонщик, на участке, где произошёл инцидент, вообще не должно было быть людей. Сам водитель получил сотрясение.
Зрителей ралли под Петербургом чуть не снесла перевернувшаяся машина, но они досмотрели гонку в том же месте. Видео © "ВКонтакте" / "Дром"
В Ленинградской области во время ралли "Пикник" едва не случилась трагедия — автомобиль спортсмена из Карелии перевернулся рядом с толпой зрителей, чуть не задев их. Инцидент произошёл на одном из поворотов трассы, когда машину занесло, а водитель не смог справиться с управлением.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как несколько зрителей успели отбежать от летящего автомобиля в последний момент. Как рассказал сам гонщик Олег Лозинский, попавший в аварию, в этом месте вообще не должно было быть людей.
"Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришёл в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они всё видели, но никакой реакции от них не было", — рассказал он изданию "Подъём".
Лозинский отметил, что автомобиль оказался очень повреждён. Сам гонщик получил сотрясение, а с его штурманом всё в порядке.
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