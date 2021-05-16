Экс-советник президента США попросила российское гражданство и назвала Байдена марионеткой

Бывший советник президента США Сюзанна Масси, которая долгие годы проработала в Госдепе, в интервью НТВ заявила, что хочет получить российское гражданство.

"Я посвятила много лет своей жизни сближению народов США и России. Если президент Владимир Владимирович найдёт возможность дать мне гражданство России, это было бы честью для меня", — отметила Масси.

Она также заявила, что нынешний президент США Джо Байден является марионеткой, а после его избрания часы Судного дня стали ещё ближе к роковой отметке. По словам экс-советника, американский лидер всё время выступает против России и "даже повторяет ложь".

На Западе Масси называют "женщиной, которая остановила холодную войну", так как она убедила руководство США не смотреть на СССР как на "империю зла".