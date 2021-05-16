Экс-советник президента США попросила российское гражданство и назвала Байдена марионеткой
В своё время Масси убедила руководство Белого дома перестать смотреть на СССР как на "империю зла".
Сюзанна Масси. Фото © Wikipedia
Бывший советник президента США Сюзанна Масси, которая долгие годы проработала в Госдепе, в интервью НТВ заявила, что хочет получить российское гражданство.
"Я посвятила много лет своей жизни сближению народов США и России. Если президент Владимир Владимирович найдёт возможность дать мне гражданство России, это было бы честью для меня", — отметила Масси.
Она также заявила, что нынешний президент США Джо Байден является марионеткой, а после его избрания часы Судного дня стали ещё ближе к роковой отметке. По словам экс-советника, американский лидер всё время выступает против России и "даже повторяет ложь".
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На Западе Масси называют "женщиной, которая остановила холодную войну", так как она убедила руководство США не смотреть на СССР как на "империю зла".
Ранее американцы рассказали об отличиях между Путиным и Байденом. В частности, российского президента они называют умным и осведомлённым лидером, а главу Белого дома считают крайне нерешительным.
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