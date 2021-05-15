Американцы рассказали об отличиях между Путиным и Байденом
В частности, российского президента они называют умным и осведомлённым лидером, а главу Белого дома считают крайне нерешительным.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / АР / MIRIAM ALSTER
Зрители американского телеканала Fox News согласились со словами историка Виктора Хэнсона, который призвал президента США Джо Байдена "не провоцировать" российского лидера Владимира Путина. Так Хэнсон прокомментировал новость о кибератаке на крупнейшую в Штатах трубопроводную топливную компанию Colonial Pipeline и заявления, которые после этого сделал глава Белого дома.
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран. Многие из них высоко оценили деятельность президента РФ.
"Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлён и активен", — отметил один из комментаторов.
"Браво Путину!" Французы поддержали решение РФ о внесении США и Чехии в перечень недружественных стран
"Путин может быть и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — подчеркнул другой.
Ещё один пользователь назвал Байдена ведомым. По его словам, глава Белого дома "действует, не задумываясь". Также отмечается, что нынешний президент Штатов ничего не планирует и не заботится о последствиях.
"Это Байден-то стал жёстким? Если ему запретить плагиатить жёсткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи", — заметил комментатор.
Многие зрители также предположили, какой будет предстоящая встреча Байдена и Путина. Один из пользователей предрёк, что президент США будет действовать, как бывший лидер Штатов Барак Обама.
"Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить всё это, как и Обама. Бьюсь об заклад — Путин уже испугался!" — написал с иронией комментатор.
"Путин троллит правительство США и тонко даёт понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире", — написал ещё один юзер, говоря о предложении российского лидера провести дебаты с главой Белого дома.
Некоторые комментаторы также отметили, что россияне в целом не придерживаются враждебных взглядов по отношению к США, несмотря на постоянные американские провокации.
Напомним, хакеры DarkSide подозреваются в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, который поразил её компьютерную сеть, из-за чего трубопровод был заблокирован на неделю. Colonial Pipeline на фоне инцидента была вынуждена приостановить работу, под угрозой оказались поставки топлива из США. Президент США Джо Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на компанию, при этом он не исключил, что хакеры могут находиться на территории России. В Кремле же отвергли причастность РФ к хакерским атакам на Colonial Pipeline.
Комментариев: 0