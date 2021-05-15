Американцы рассказали об отличиях между Путиным и Байденом

Зрители американского телеканала Fox News согласились со словами историка Виктора Хэнсона, который призвал президента США Джо Байдена "не провоцировать" российского лидера Владимира Путина. Так Хэнсон прокомментировал новость о кибератаке на крупнейшую в Штатах трубопроводную топливную компанию Colonial Pipeline и заявления, которые после этого сделал глава Белого дома.

В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран. Многие из них высоко оценили деятельность президента РФ.

"Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлён и активен", — отметил один из комментаторов.

"Путин может быть и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого", — подчеркнул другой.

Ещё один пользователь назвал Байдена ведомым. По его словам, глава Белого дома "действует, не задумываясь". Также отмечается, что нынешний президент Штатов ничего не планирует и не заботится о последствиях.

"Это Байден-то стал жёстким? Если ему запретить плагиатить жёсткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи", — заметил комментатор.

Многие зрители также предположили, какой будет предстоящая встреча Байдена и Путина. Один из пользователей предрёк, что президент США будет действовать, как бывший лидер Штатов Барак Обама.

"Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить всё это, как и Обама. Бьюсь об заклад — Путин уже испугался!" — написал с иронией комментатор.

"Путин троллит правительство США и тонко даёт понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире", — написал ещё один юзер, говоря о предложении российского лидера провести дебаты с главой Белого дома.