Возлюбленная российского миллиардера стала мамой в четвёртый раз и показала фото с родов
Мальчика назвали Сашей в честь отца. В семье подрастают старшие сыновья Егор и Никита и дочь Арина.
Фото © Instagram / lenaperminova
34-летняя топ-модель Елена Перминова стала мамой в четвёртый раз. Она родила своему возлюбленному, 61-летнему предпринимателю Александру Лебедеву, сына. Мальчика назвали Сашей, сообщила звезда в посте в "Инстаграме".
"Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька", — подписала Перминова трогательные фото с новорождённым и миллиардером, сделанные прямо в родильной палате.
Сыну модель пожелала, чтобы его жизненный путь был наполнен любовью, радостью и просветлением. Буквально за час пост набрал свыше 76 тысяч лайков и более двух с половиной тысяч комментариев. С рождением четвёртого наследника Елену поздравили Настасья Самбурская, Ксения Бородина, Илона Столье, Наталья Якимчик, Самира Мустафаева и другие медийные персоны.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Зенита" и российской футбольной сборной Артём Дзюба стал отцом в третий раз. Супруга Кристина родила спортсмену сына Александра.
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