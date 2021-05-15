Возлюбленная российского миллиардера стала мамой в четвёртый раз и показала фото с родов

34-летняя топ-модель Елена Перминова стала мамой в четвёртый раз. Она родила своему возлюбленному, 61-летнему предпринимателю Александру Лебедеву, сына. Мальчика назвали Сашей, сообщила звезда в посте в "Инстаграме".

"Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька", — подписала Перминова трогательные фото с новорождённым и миллиардером, сделанные прямо в родильной палате.







Сыну модель пожелала, чтобы его жизненный путь был наполнен любовью, радостью и просветлением. Буквально за час пост набрал свыше 76 тысяч лайков и более двух с половиной тысяч комментариев. С рождением четвёртого наследника Елену поздравили Настасья Самбурская, Ксения Бородина, Илона Столье, Наталья Якимчик, Самира Мустафаева и другие медийные персоны.