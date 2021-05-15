Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Возлюбленная российского миллиардера стала мамой в четвёртый раз и показала фото с родов

Мальчика назвали Сашей в честь отца. В семье подрастают старшие сыновья Егор и Никита и дочь Арина.

15 мая, 18:42

Фото © Instagram / lenaperminova

34-летняя топ-модель Елена Перминова стала мамой в четвёртый раз. Она родила своему возлюбленному, 61-летнему предпринимателю Александру Лебедеву, сына. Мальчика назвали Сашей, сообщила звезда в посте в "Инстаграме".

"Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька", — подписала Перминова трогательные фото с новорождённым и миллиардером, сделанные прямо в родильной палате.

  • Фото © Instagram / lenaperminova
    Фото © Instagram / lenaperminova
  • Фото © Instagram / lenaperminova
    Фото © Instagram / lenaperminova
  • Фото © Instagram / lenaperminova
    Фото © Instagram / lenaperminova

Фото © Instagram / lenaperminova

1 / 3

Сыну модель пожелала, чтобы его жизненный путь был наполнен любовью, радостью и просветлением. Буквально за час пост набрал свыше 76 тысяч лайков и более двух с половиной тысяч комментариев. С рождением четвёртого наследника Елену поздравили Настасья Самбурская, Ксения Бородина, Илона Столье, Наталья Якимчик, Самира Мустафаева и другие медийные персоны.

Возлюбленная российского миллиардера выложила откровенное фото, несмотря на свою беременность

Возлюбленная российского миллиардера выложила откровенное фото, несмотря на свою беременность

Ранее Лайф писал, что нападающий "Зенита" и российской футбольной сборной Артём Дзюба стал отцом в третий раз. Супруга Кристина родила спортсмену сына Александра.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Возлюбленная российского миллиардера выложила откровенное фото, несмотря на свою беременность

14 января, 07:40

Жена олигарха Лебедева снялась голой в рекламе очков

11 февраля 2017, 12:51

Лайф узнал, из-за кого лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

сегодня в 13:57

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

сегодня в 16:00
Life

ХАМАС объявило о частичной приостановке ракетных ударов по Израилю

сегодня в 19:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1