Политолог заявил о победе Медведчука в противостоянии с правоохранительной системой Украины
Арест главы политсовета "Оппозиционной платформы" был стопроцентной репрессией со стороны властей Незалежной, уверен эксперт.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Виктор Медведчук победил в противостоянии с правоохранительной системой Украины, считает известный политолог из Незалежной Михаил Погребинский. Такое мнение он высказал в беседе с kp.ru, комментируя недавнее заявление Киева о возможном обмене Медведчука на осуждённых в России украинцев.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который в настоящий момент находится под домашним арестом, на осуждённых в России украинцев.
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"Домашний арест Медведчука — это стопроцентная политическая репрессия. Никаких аргументов против него у властей нет, а всё, что они говорили, — это полный бред. Им просто надо его бесконечно держать, например в КПЗ. Но для всех очевидно, что Медведчук просто победил в первой серии противостояния с этой правоохранительной системой", — сказал Погребинский.
На вопрос о дальнейшей судьбе Медведчука политолог предположил, что США попытаются "воспользоваться послушным президентом" в лице главы Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, для американцев очень важно, чтобы украинский лидер не пошёл на уступки по минскому процессу. Кроме того, власти Соединённых Штатов опасаются, что президент России Владимир Путин может всё-таки согласиться на встречу с Зеленским и "они до чего-то договорятся".
"Для американцев это абсолютно неприемлемо. Поэтому они толкают президента на то, чтобы он арестовал Медведчука, а это является просто "красной линией" для Путина", — пояснил Погребинский.
Таким образом, сейчас Зеленский уже перешёл в категорию "не просто неправильных президентов Украины", отметил политолог и добавил, что в связи с этим совсем не завидует украинскому лидеру.
Ранее Владимир Путин, комментируя арест Виктора Медведчука, указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.
Напомним, что в марте этого года в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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