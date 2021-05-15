В Екатеринбурге крупный пожар охватил частный сектор, есть угроза взрыва

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В Екатеринбурге спасатели уже несколько часов работают на крупном пожаре — горят пилорама, дачные дома и гаражные боксы. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, площадь возгорания на данный момент составляет порядка двух тысяч квадратных метров.

"К месту пожара на улице Учителей следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Существует угроза взрыва и распространения огня на коллективные сады, административные здания и газовую котельную", — уточнили в ведомстве.











В настоящее время в тушении пожара задействовано 70 человек и 25 единиц техники, также на месте происшествия работают пять звеньев газодымозащитной службы. Отмечается, что борьбу с пожаром затрудняют плотная застройка и быстрое распространение огня. В ведомстве добавили, что из-за сильного задымления сотрудники МЧС работают в дыхательных аппаратах.

