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В Екатеринбурге крупный пожар охватил частный сектор, есть угроза взрыва

Работу сотрудников МЧС осложняют тесная застройка и быстрое распространение огня.

15 мая, 18:20

Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов

Видео © ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели уже несколько часов работают на крупном пожаре — горят пилорама, дачные дома и гаражные боксы. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, площадь возгорания на данный момент составляет порядка двух тысяч квадратных метров.

"К месту пожара на улице Учителей следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Существует угроза

взрыва и распространения огня на коллективные сады, административные здания и газовую котельную", — уточнили в ведомстве.

  • Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
    Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
  • Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
    Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
  • Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
    Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
  • Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
    Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
  • Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов
    Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов

Фото © E1.RU / Дмитрий Емельянов

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В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

В настоящее время в тушении пожара задействовано 70 человек и 25 единиц техники, также на месте происшествия работают пять звеньев газодымозащитной службы. Отмечается, что борьбу с пожаром затрудняют плотная застройка и быстрое распространение огня. В ведомстве добавили, что из-за сильного задымления сотрудники МЧС работают в дыхательных аппаратах.


Ранее была названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек, включая двоих детей. По словам источника Лайфа, погибшему мальчику всего пять лет, девочке — десять.

В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

В Свердловской области при пожаре в частном приюте заживо сгорело более 30 собак и кошек

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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