Четыре судна времён ВОВ обнаружены на дне Финского залива

В Финском заливе обнаружили четыре транспортных судна, которые были потоплены в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов, корабли затонули во время Таллинского прорыва.

"Разведывательно-водолазная команда обнаружила и идентифицировала в Финском заливе четыре транспортных судна, которые погибли 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации: санитарный транспорт "Калпакс" № 524, санитарный транспорт "Алев" № 511, транспорт "Ярвамаа" № 547, транспорт "Атис Кронвалдс" № 563", — приводит его слова РИА "Новости".







По словам Богданова, корабли лежат на глубине порядка 40–50 метров юго-западнее острова Мощный. На них были найдены судовые колокола, многочисленные остатки амуниции, стрелковое оружие. При этом работу осложняло то, что почти все корабли уже затянуты рыболовными сетями.

Также руководитель экспедиции добавил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки российская команда проведёт исследование совместно с коллегами из Эстонии и Финляндии по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда. Это необходимо для того, чтобы составить точную карту гибели судов во время Великой Отечественной войны.