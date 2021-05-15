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Глава AP шокирован ракетным ударом ВВС Израиля по высотке с офисами СМИ в Газе

По словам Гэри Прюитта, из-за разрушения здания мир теперь будет знать меньше о том, что происходит в регионе на самом деле.

15 мая, 17:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/peterdaou/status/1393606752516595719" target="_blank" rel="noopener noreferrer">peterdaou</a></p>

Фото © Twitter / peterdaou

Информационное агентство Associated Press шокировано и напугано авиаударом Израиля по одиннадцатиэтажному зданию в секторе Газа, где располагались офисы мировых СМИ. Об этом сообщил глава агентства Гэри Прюитт.

"Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро AP и других новостных организаций в Газе. Это невероятно тревожное событие. Мы едва избежали ужасных человеческих жертв", — приводятся его слова на сайте Associated Press.

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Глава агентства также отметил, что перед ударом по зданию, о котором израильские военные уведомили за час, там находилось около десяти сотрудников АР. К счастью, журналистов смогли вовремя эвакуировать. Подводя итог вышесказанному, Прюитт заявил, что из-за того, что произошло сегодня, мир будет знать меньше о том, что происходит в Газе.

Ранее, как уже сообщал Лайф, ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа. К слову, это уже четвёртая по счёту высотка на территории сектора Газа, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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