ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе
Здание служило террористической инфраструктурой, заявили военные.
Скриншот видео © Twitter / Армия обороны Израиля
ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе. Видео © Twitter / Армия обороны Израиля
Сегодня израильские ВВС нанесли удар по дому замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Видео атаки военные опубликовали в "Твиттере".
"Истребители Армии обороны Израиля атаковали дом Халиля аль-Хайи, заместителя председателя политического бюро ХАМАС. Здание служило террористической инфраструктурой", — сказано в сообщении военных.
Ранее Лайф писал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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