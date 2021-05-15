ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС в Газе

Сегодня израильские ВВС нанесли удар по дому замглавы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Видео атаки военные опубликовали в "Твиттере" .

Ранее Лайф писал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ . В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.