В Пермском крае малолетние тиктокерши сожгли ферму во время съёмки эффектного ролика
Девочки пытались сбить пламя, но не смогли, испугались и убежали. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
В Нытвенском районе Пермского края малолетние тиктокерши спалили ферму, решив снять эффектный ролик. Во время записи видео девочки жгли солому, а затем тушили её. В какой-то момент забавы с огнём вышли из-под контроля, вспыхнуло пламя, затушить которое школьницы не смогли. В итоге они испугались и убежали, рассказали в ГУ МВД РФ по региону.
Имущество фермы сгорело, ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Возгорание тушили пожарные. Установить поджигателей удалось благодаря обходу жителей села и опросу сотрудников фермы. С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы. Девочек могут поставить на профилактический учёт в отдел полиции, на родителей составлены административные протоколы.
Отметим, что владелец фермы вправе обратиться в суд для возмещения понесённого ущерба.
В апреле Лайф рассказывал, как в московском ТЦ блогер ради хайпа разбросал купюры "банка приколов" и спровоцировал потасовку. Происходящее парень снимал на видео, а после опубликовал ролик в социальной сети.
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