В Пермском крае малолетние тиктокерши сожгли ферму во время съёмки эффектного ролика

В Нытвенском районе Пермского края малолетние тиктокерши спалили ферму, решив снять эффектный ролик. Во время записи видео девочки жгли солому, а затем тушили её. В какой-то момент забавы с огнём вышли из-под контроля, вспыхнуло пламя, затушить которое школьницы не смогли. В итоге они испугались и убежали, рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Имущество фермы сгорело, ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Возгорание тушили пожарные. Установить поджигателей удалось благодаря обходу жителей села и опросу сотрудников фермы. С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы. Девочек могут поставить на профилактический учёт в отдел полиции, на родителей составлены административные протоколы.







Отметим, что владелец фермы вправе обратиться в суд для возмещения понесённого ущерба.