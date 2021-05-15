Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Пермском крае малолетние тиктокерши сожгли ферму во время съёмки эффектного ролика

Девочки пытались сбить пламя, но не смогли, испугались и убежали. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

15 мая, 17:40

Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю

В Нытвенском районе Пермского края малолетние тиктокерши спалили ферму, решив снять эффектный ролик. Во время записи видео девочки жгли солому, а затем тушили её. В какой-то момент забавы с огнём вышли из-под контроля, вспыхнуло пламя, затушить которое школьницы не смогли. В итоге они испугались и убежали, рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Имущество фермы сгорело, ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Возгорание тушили пожарные. Установить поджигателей удалось благодаря обходу жителей села и опросу сотрудников фермы. С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы. Девочек могут поставить на профилактический учёт в отдел полиции, на родителей составлены административные протоколы.

  • Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю
    Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю
  • Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю
    Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю
  • Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю
    Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото © ГУ МВД России по Пермскому краю

1 / 3

Отметим, что владелец фермы вправе обратиться в суд для возмещения понесённого ущерба.

Неизвестные терроризируют семью фермеров в Оренбургской области поджогами — видео

Неизвестные терроризируют семью фермеров в Оренбургской области поджогами — видео

В апреле Лайф рассказывал, как в московском ТЦ блогер ради хайпа разбросал купюры "банка приколов" и спровоцировал потасовку. Происходящее парень снимал на видео, а после опубликовал ролик в социальной сети.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Связал штанами и приказал лежать тихо: Лайф узнал детали жестокого убийства 12-летней девочки под Нижним Новгородом

сегодня в 11:04

Красивые подруги шокировали своих фанатов в TikTok, признавшись, что на самом деле они мама с дочкой

сегодня в 15:00

В Екатеринбурге крупный пожар охватил частный сектор, есть угроза взрыва

сегодня в 18:20
Life

ХАМАС объявило о приостановке ракетных ударов по Израилю

сегодня в 19:10

Байден заявил Нетаньяху о поддержке права Израиля на самозащиту

сегодня в 18:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1