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В Подмосковье парашютисты травмировались при жёстком ударе о землю после неудачного прыжка

Во время процесса сильный порыв ветра увеличил их скорость так, что инструктор не смог справиться с управлением. Для пассажира этот опыт был первым.

15 мая, 17:52
<p>Инструктор Игорь В. Фото © Соцсети</p>

Инструктор Игорь В. Фото © Соцсети

Во время прыжка с парашютом инструктор и пассажир совершили жёсткую посадку в районе деревни Вихрево в Подмосковье. Как Лайфу рассказал источник, мужчины с тяжёлыми травмами были немедленно доставлены в одну из больниц региона.

По нашим данным, экстремалы совершали прыжок из вертолёта Ми-2, принадлежащего клубу "Пересвет-аэро". Во время процесса сильный порыв ветра увеличил их скорость так, что инструктор не смог справиться с управлением. В результате, по словам источника, они приземлились за пределами аэродромной площадки — в районе СНТ "Ивушка", жёстко ударившись о землю.

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У 32-летнего инструктора Игоря В. медики диагностировали ушиб левой стопы и растяжение левого голеностопного сустава, а у его пассажира (Олега Ч.), буквально на днях отметившего 26-летие, — закрытый перелом поясничного отдела позвоночника. К слову, для Олега этот прыжок был первым.

А ранее Лайф рассказывал, как парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка и повис в небе над Читой. В итоге мужчина не пострадал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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