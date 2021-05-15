"Цифровые аватары" приступили к очному обучению в Мастерской управления "Сенеж"

В Мастерской управления "Сенеж" проходит образовательный семинар "Аватар Фест". Видео © Instagram / Мастерская управления "Сенеж"

Сегодня в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей", расположенной в подмосковном Солнечногорске, начался семинар "Аватар Фест" для онлайн-участников команд Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", который продлится до завтрашнего дня включительно. Видео и фото с первой встречи "цифровых аватаров" опубликовала пресс-служба мастерской.

Как уточнили в "Сенеже", слушателями сегодняшнего семинара стали около 100 самых активных "цифровых аватаров" из "Территории смыслов".

"А что вы думаете о счастье? Именно с этого вопроса сегодня в Мастерской управления "Сенеж" начался "Аватар Фест", — сказано в публикации на странице мастерской в социальной сети "ВКонтакте".









Согласно задумке инициаторов, цель семинара "Аватар Фест" заключается в развитии лидерского потенциала участников в области личной эффективности, командного взаимодействия и проектной работы. Организаторами в ходе программы планируется раскрыть тему лидерства во всей её многогранности, а также рассказать "цифровым аватарам" о важных скрытых аспектах, которые будут обсуждаться в рамках стримов и тематических станций в будущем.

Так, в течение двух дней работы семинара (15–16 мая) участники смогут получить различные новые знания, "прокачать" уже имеющиеся у них навыки и компетенции, а ещё узнать о доступных способах повышения личной эффективности и о том, как развивать аналитическое мышление и формировать свою команду.