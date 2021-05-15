Как будут работать вузы в случае роста заболеваемости ковидом, рассказали в Минобрнауки

Российские учреждения высшего образования готовы провести вступительную кампанию в онлайн-формате при необходимости. С таким заявлением выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт, и в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", — сказал Фальков, отвечая на вопрос РИА "Новости".

Глава Минобрнауки уточнил, что решения будут приниматься при необходимости исходя из заболеваемости коронавирусом в конкретном регионе и конкретном городе.

"В этом году мы рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Но это вопрос уже не пандемии. Вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы это делать в удобном формате — удалённо", — добавил Фальков.