Климкин посетовал, что конфликт вокруг сектора Газа отвлечёт внимание от Украины
По мнению экс-главы МИД Незалежной, это играет на руку Москвы, которая к тому же хочет расширить влияние на Ближний Восток.
Павел Климкин. Фото © ТАСС / AP
Обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечёт внимание мировой общественности от проблем Украины. Это с сожалением отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уверен в том, что именно этого и добивается Москва.
"Россия — одно из немногих государств (точнее, один из немногих игроков), которое сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранило определённый уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня", — заявил он в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV".
По словам экс-министра, из-за обострения отношений между Израилем и Палестиной украинская повестка не будет основным приоритетом для западных государств.
Отметим, что конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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