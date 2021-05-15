Климкин посетовал, что конфликт вокруг сектора Газа отвлечёт внимание от Украины

Обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечёт внимание мировой общественности от проблем Украины. Это с сожалением отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уверен в том, что именно этого и добивается Москва.

"Россия — одно из немногих государств (точнее, один из немногих игроков), которое сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранило определённый уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня", — заявил он в эфире украинского телеканала "Эспрессо TV".

По словам экс-министра, из-за обострения отношений между Израилем и Палестиной украинская повестка не будет основным приоритетом для западных государств.