Масштабный пожар охватил склад в Подмосковье
Там уже произошло обрушение конструкций, есть опасность перехода огня на другой ангар и грузовики.
Масштабный пожар охватил склад в Подмосковье. Видео © LiFE
В Московской области в посёлке Горки Ленинские загорелись двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке. Площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров.
Как сообщает ТАСС, есть угроза перехода огня на рядом расположенный металлический ангар и фуры. На горящем складе уже обрушились конструкции.
Судя по видео, которое снимают очевидцы недалеко от места ЧП, масштабное пламя от пожара поднимается на многие метры, мощный столб дыма виден издалека.
А в Екатеринбурге сегодня крупный пожар охватил частный сектор. Сообщалось, что там есть угроза взрыва.
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