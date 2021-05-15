Масштабный пожар охватил склад в Подмосковье. Видео © LiFE

В Московской области в посёлке Горки Ленинские загорелись двухэтажный склад и деревянные поддоны на открытой площадке. Площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, есть угроза перехода огня на рядом расположенный металлический ангар и фуры. На горящем складе уже обрушились конструкции.

Судя по видео, которое снимают очевидцы недалеко от места ЧП, масштабное пламя от пожара поднимается на многие метры, мощный столб дыма виден издалека.