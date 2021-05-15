В ЕС призвали Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран
Там отметили, что такие действия Москвы могут привести к дальнейшему ухудшению отношений.
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В Евросоюзе считают необоснованными обвинения России в недружественных действиях и призвали власти РФ пересмотреть решение о списке недружественных стран. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.
"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряжённом состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнёрами", — сказано в документе.
Кроме того, как отметил Боррель, ЕС "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Глава евродипломатии также призвал Москву в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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