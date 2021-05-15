В ЕС призвали Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран

В Евросоюзе считают необоснованными обвинения России в недружественных действиях и призвали власти РФ пересмотреть решение о списке недружественных стран. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряжённом состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнёрами", — сказано в документе.

Кроме того, как отметил Боррель, ЕС "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Глава евродипломатии также призвал Москву в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.