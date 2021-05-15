ХАМАС объявило о частичной приостановке ракетных ударов по Израилю

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о приостановке на два часа ракетных ударов по Тель-Авиву. Пауза взята на срок с 22:00 субботы до 00:00.

"Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22:00 до 24:00", — приводит РИА "Новости" слова представителя военного крыла ХАМАС Абу Убайды, причины такого решения не поясняются.

Ранее Лайф писал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа.