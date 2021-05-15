ХАМАС объявило о частичной приостановке ракетных ударов по Израилю
Со стороны сектора Газа за последние дни было выпущено уже более двух тысяч ракет, цели достигла их меньшая часть.
Фото © ТАСС / Андрей Широков
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о приостановке на два часа ракетных ударов по Тель-Авиву. Пауза взята на срок с 22:00 субботы до 00:00.
"Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22:00 до 24:00", — приводит РИА "Новости" слова представителя военного крыла ХАМАС Абу Убайды, причины такого решения не поясняются.
Ранее Лайф писал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ. В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
Комментариев: 0