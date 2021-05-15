Байден заявил Нетаньяху о поддержке права Израиля на самозащиту

Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права еврейского государства на самозащиту от ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом информировал Белый дом.

"Президент [Байден] подтвердил свою решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Он осудил эти неизбирательные нападения на города по всему Израилю. Президент проинформировал премьер-министра о взаимодействии США на высоком уровне с региональными партнёрами по этому вопросу и обсудил текущие дипломатические усилия", — сказано в пресс-релизе американской администрации.

Глава США указал, что жертвами нынешнего обострения конфликта стали как израильтяне, так и палестинцы, в том числе дети.

Также Байден созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Ему лидер Белого дома заявил о приверженности США урегулированию палестино-израильского конфликта путем переговоров и потребовал, чтобы ХАМАС прекратило ракетные обстрелы Израиля.

Байден также выразил обеспокоенность безопасностью журналистов на фоне ракетного удара ВВС Израиля по 11-этажному зданию в Газе, где размещались офисы мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. К слову, это уже четвёртая по счёту высотка на территории сектора Газа, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.