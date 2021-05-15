Байден заявил Нетаньяху о поддержке права Израиля на самозащиту
Кроме того, президент США выразил обеспокоенность безопасностью журналистов.
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Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права еврейского государства на самозащиту от ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом информировал Белый дом.
"Президент [Байден] подтвердил свою решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Он осудил эти неизбирательные нападения на города по всему Израилю. Президент проинформировал премьер-министра о взаимодействии США на высоком уровне с региональными партнёрами по этому вопросу и обсудил текущие дипломатические усилия", — сказано в пресс-релизе американской администрации.
Глава США указал, что жертвами нынешнего обострения конфликта стали как израильтяне, так и палестинцы, в том числе дети.
Также Байден созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Ему лидер Белого дома заявил о приверженности США урегулированию палестино-израильского конфликта путем переговоров и потребовал, чтобы ХАМАС прекратило ракетные обстрелы Израиля.
Байден также выразил обеспокоенность безопасностью журналистов на фоне ракетного удара ВВС Израиля по 11-этажному зданию в Газе, где размещались офисы мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. К слову, это уже четвёртая по счёту высотка на территории сектора Газа, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля. До этого 12 мая было разрушено 16-этажное здание "Аш-Шурук", где находились офисы некоторых палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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