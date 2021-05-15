Британцев предупредили о масштабной волне эпидемии из-за "индийского" штамма ковида

Распространяющийся в Великобритании "индийский" штамм коронавируса может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории Соединённого Королевства. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на несколько моделей, подготовленных британскими исследователями для научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве королевства.

Как сообщил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, британские специалисты полагают, что "индийская" мутация ковида способна передаваться быстрее, нежели "британский" ковид-мутант, который пока является доминирующим в Великобритании и значительно более заразен, чем штаммы, циркулировавшие в стране весной 2020-го.

Согласно прогнозам Уорикского университета, если заразность "индийского" штамма на 40% выше по сравнению с "британским", то к августу на пике третьей волны эпидемии в Британии будут госпитализировать примерно по шесть тысяч человек в сутки. Если же новый штамм на 50-60% более заразен, то суточное число госпитализаций может превысить 10 тысяч. В январе, на пике второй волны эпидемии этот показатель достигал 3,7 тысячи, а больницы королевства едва не оказались перегружены.

Эта модель учитывает тот факт, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций антиковидной вакцины, а почти 37% (19,3 млн) были привиты дважды. Однако специалисты утверждают, что прививание от коронавируса не даёт гражданам полной защиты от заражения и не сводят к нулю риск развития тяжёлых форм болезни, особенно у людей из групп повышенного риска. Кроме того, в Великобритании, начавшей вакцинацию с самых пожилых жителей страны, пока не привито большинство людей младше 40 лет.

При этом учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что число смертей среди инфицированных коронавирусом британцев к июлю может достигнуть одной тысячи в сутки, если британский вариант будет вытеснен ещё более заразным штаммом.

Отметим, что в Британии накануне были зафиксированы первые летальные исходы в результате заражения "индийским" штаммом коронавируса. Всего в Великобритании обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования этим вариантом ковида. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза.