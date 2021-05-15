В Чехии назвали позором провокации Праги в отношении Москвы

Чехия продолжит провоцировать Россию, и для правительства республики это позорные действия, считает глава Всеславянского комитета в Праге Зденек Опатршил. Об этом он заявил в интервью газете Halo noviny на фоне недавних заявлений властей страны о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице.

"Это позор и непрофессионализм Чешской Республики. Руководство государства получило недостоверную информацию, которая подавила в нём способность мыслить прагматично и вызвала эмоции, которым власти поддались. Их последующие действия только доказывают их непрофессионализм в подходе к проблеме", — сказал Опатршил.

Как указал глава Всеславянского комитета, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, а также министр внутренних и иностранных дел Ян Гамачек повели себя недостойно и "как абсолютные дилетанты", когда, исходя из непроверенных данных, решили выслать из страны 18 сотрудников российского посольства, которых чешская контрразведка сочла агентами спецслужб. При этом "они не отправили ноту, а сразу приняли беспрецедентное решение, что сыграло на руку их оппозиции", отметил Опатршил.

"Нападение на склад боеприпасов во Врбетице — просто предлог для дальнейшего углубления кризиса в отношениях между Чехией и Россией. Причём поднять дело семилетней давности и превратить его в акт гостерроризма было выгодно именно сейчас, когда обсуждается достройка АЭС "Дукованы" и импорт российской вакцины", — пояснил он.