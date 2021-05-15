В Чехии назвали позором провокации Праги в отношении Москвы
Общественник считает, что руководство страны пошло на обострение отношений с Россией, основываясь на непроверенной информации.
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Чехия продолжит провоцировать Россию, и для правительства республики это позорные действия, считает глава Всеславянского комитета в Праге Зденек Опатршил. Об этом он заявил в интервью газете Halo noviny на фоне недавних заявлений властей страны о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице.
"Это позор и непрофессионализм Чешской Республики. Руководство государства получило недостоверную информацию, которая подавила в нём способность мыслить прагматично и вызвала эмоции, которым власти поддались. Их последующие действия только доказывают их непрофессионализм в подходе к проблеме", — сказал Опатршил.
Как указал глава Всеславянского комитета, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, а также министр внутренних и иностранных дел Ян Гамачек повели себя недостойно и "как абсолютные дилетанты", когда, исходя из непроверенных данных, решили выслать из страны 18 сотрудников российского посольства, которых чешская контрразведка сочла агентами спецслужб. При этом "они не отправили ноту, а сразу приняли беспрецедентное решение, что сыграло на руку их оппозиции", отметил Опатршил.
"Нападение на склад боеприпасов во Врбетице — просто предлог для дальнейшего углубления кризиса в отношениях между Чехией и Россией. Причём поднять дело семилетней давности и превратить его в акт гостерроризма было выгодно именно сейчас, когда обсуждается достройка АЭС "Дукованы" и импорт российской вакцины", — пояснил он.
По мнению Опатршила, сам факт того, что чешская полиция, военная разведка и всевозможные специалисты из республики на протяжении семи лет расследовали обстоятельства вышеупомянутых взрывов, но в итоге так ничего и не установили, говорит многое о профессионализме этих служб.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Позднее стало известно, что Чехия намерена потребовать у России почти 47,5 миллиона долларов компенсации из-за взрывов во Врбетице.
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