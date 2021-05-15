Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пушков оценил реакцию Климкина на слова Путина об Украине как об "анти-России"

Иногда бывшего главу МИД Незалежной всё же посещают здравые мысли, указал парламентарий.

15 мая, 14:13
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина об РФ. Ранее бывший дипломат, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о превращении Украины в антипод РФ, указал, что ждёт асимметричный и очень жёсткий ответ Москвы.

"У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет", — согласился с Климкиным Пушков.

В посте в своём телеграм-канале парламентарий пояснил, что иногда экс-главу МИД Украины "всё же посещают здравые мысли". Сенатор предложил Киеву последить за динамикой отношений Москвы с ДНР и ЛНР. "Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа", — резюмировал Пушков.

"Нам теперь партнёрами их называть?": В Госдуме оценили опасения Климкина из-за слов Путина об Украине как об "анти-России"

"Нам теперь партнёрами их называть?": В Госдуме оценили опасения Климкина из-за слов Путина об Украине как об "анти-России"

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Украину превращают в антипод РФ. Москва, судя по всему, будет постоянно получать из Незалежной новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны, отметил глава государства.

Путин указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине

Путин указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине

Экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин, комментируя слова Путина, отметил, что российский лидер "именно такой лексики ещё не применял".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден: зависимой и угодливой

9 мая, 23:58

"Получил удар в бок и меня вынесло": Участник ДТП с сенатором Королёвым рассказал о таране

вчера в 18:59

Трамп решил выбрать для себя новую соцсеть, чтобы заработать на подписчиках

сегодня в 12:48

"Стрижи" и "Русские витязи" отметили 30-летие грандиозным авиашоу в подмосковной Кубинке

сегодня в 14:30

Хинштейн обсудит с Роскомнадзором ответ на новую политику WhatsApp

сегодня в 14:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1