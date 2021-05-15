Пушков оценил реакцию Климкина на слова Путина об Украине как об "анти-России"

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина об РФ. Ранее бывший дипломат, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о превращении Украины в антипод РФ, указал, что ждёт асимметричный и очень жёсткий ответ Москвы.

"У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет", — согласился с Климкиным Пушков.

В посте в своём телеграм-канале парламентарий пояснил, что иногда экс-главу МИД Украины "всё же посещают здравые мысли". Сенатор предложил Киеву последить за динамикой отношений Москвы с ДНР и ЛНР. "Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа", — резюмировал Пушков.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Украину превращают в антипод РФ. Москва, судя по всему, будет постоянно получать из Незалежной новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны, отметил глава государства.