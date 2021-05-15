Пушков резко отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти

Ранее экс-глава Роснано рассказал, что людям в поздние периоды СССР приходилось жить в "омерзительной лжи".

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы Роснано, спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Своё мнение сенатор выразил на своей странице в "Твиттере".

"Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", — написал Пушков.

По мнению члена Совфеда, без этого "картина получается неполной", но Чубайс об этом не говорит.

Чубайс заявил, что людям в СССР приходилось жить в "омерзительной лжи". По его словам, враньё наблюдалось во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация". Чубайс подчеркнул, что за это он и ненавидит советскую власть.