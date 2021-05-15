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Студенческим научным обществам выделят 100 млн рублей

Средства предоставит Минобрнауки, их можно будет использовать на проведение различных мероприятий.

15 мая, 20:16

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Студенческие научные общества российских университетов получат поддержку от государства. Лучшим из них будет предоставлено в сумме 100 млн рублей. Таким образом, по словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, будет поддержана студенческая академическая мобильность.

"Мы в этом году по поручению президента РФ объявляем конкурс на поддержку студенческих научных обществ. В ближайшее время он будет объявлен, на это выделены серьёзные средства — 100 млн рублей. И мы отберём лучшие студенческие научные общества, поддержим их, причём без какого-то ранжирования", — приводит ТАСС слова министра.

Фальков обратил внимание на тот факт, что в России в целом отсутствует понятие студенческого научного общества. Это связано с тем, что в каждом университете сложились свои традиции.

"Мы поможем методически с тем, чтобы как-то придать стройность всей этой системе: будут разработаны рекомендации, что считать студенческим научным обществом. С другой стороны, проведём конкурс и поддержим это ресурсами", — добавил Фальков.

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Это объявление он сделал в ходе работы российского форума "Молодёжь и наука", который проходит с 15 по 17 мая в Нижнем Новгороде на площадке ННГУ. Форум является одним из центральных событий года науки и технологий в России, проходит совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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