Посол Израиля в России назвал операцию в Газе войной с террором
По словам дипломата, армия и власти еврейского государства предпримут все необходимые шаги для полного уничтожения "инфраструктуры террора" в регионе.
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Израиль не намерен прекращать атаки в секторе Газа до тех пор, пока не будет полностью уничтожена "инфраструктура террора". Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются всё время, выпущено больше двух тысяч ракет, всё время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля до Тель-Авива. И это жизнь — каждый раз надо прятаться в бомбоубежище, потом выходить и продолжать жизнь. Но к этому нельзя привыкать", — сказал дипломат, выступая на акции солидарности "С Израилем против террора". Её организовал Российский еврейский конгресс.
Посол считает, что сейчас нет никакого смысла заканчивать атаки на палестинских радикалов, потому что через некоторое время конфликт вновь повторится. По его словам, израильская армия не допустит, чтобы "страну держали в заложниках", и сделает всё, чтобы полностью уничтожить "инфраструктуру террора".
Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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