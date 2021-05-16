Посол Израиля в России назвал операцию в Газе войной с террором

Израиль не намерен прекращать атаки в секторе Газа до тех пор, пока не будет полностью уничтожена "инфраструктура террора". Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются всё время, выпущено больше двух тысяч ракет, всё время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля до Тель-Авива. И это жизнь — каждый раз надо прятаться в бомбоубежище, потом выходить и продолжать жизнь. Но к этому нельзя привыкать", — сказал дипломат, выступая на акции солидарности "С Израилем против террора". Её организовал Российский еврейский конгресс.

Посол считает, что сейчас нет никакого смысла заканчивать атаки на палестинских радикалов, потому что через некоторое время конфликт вновь повторится. По его словам, израильская армия не допустит, чтобы "страну держали в заложниках", и сделает всё, чтобы полностью уничтожить "инфраструктуру террора".

Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.