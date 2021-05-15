Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по домам военных лидеров движения ХАМАС, находящимся в секторе Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба. В частности, уничтожены дома командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.

Ранее Лайф писал, что ВВС Израиля разрушили в Газе 11-этажную высотку с офисами СМИ . В здании располагались катарская телестанция, представительство информационного агентства Associated Press, а также других медиа.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.