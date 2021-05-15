Популярный в СССР сербский певец умер от коронавируса

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в возрасте 89 лет. Как сообщает издание Blic, артист скончался в Белграде. Причиной смерти музыканта стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, Марьянович был подключён к аппарату ИВЛ, однако медикам не удалось спасти певца.

Президент Сербии Александр Вучич уже направил родным и близким Марьяновича телеграмму с соболезнованиями.

"Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки", — отметил глава государства.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку "Музыка для танцев" выпустил в 1959 году. В СССР о певце впервые заговорили в 1963 году после выхода на экраны картины "Любовь и мода", где он исполнил свою популярную песню Devojko mala ("Маленькая девушка"). В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва Марьяновича наградили орденом Дружбы народов.