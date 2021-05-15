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Популярный в СССР сербский певец умер от коронавируса

Президент страны Александр Вучич направил семье Джордже Марьяновича телеграмму с соболезнованиями и отметил, что его многочисленные хиты помнят и сегодня.

15 мая, 20:32
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в возрасте 89 лет. Как сообщает издание Blic, артист скончался в Белграде. Причиной смерти музыканта стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, Марьянович был подключён к аппарату ИВЛ, однако медикам не удалось спасти певца.

Президент Сербии Александр Вучич уже направил родным и близким Марьяновича телеграмму с соболезнованиями.

"Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки", — отметил глава государства.

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Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку "Музыка для танцев" выпустил в 1959 году. В СССР о певце впервые заговорили в 1963 году после выхода на экраны картины "Любовь и мода", где он исполнил свою популярную песню Devojko mala ("Маленькая девушка"). В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва Марьяновича наградили орденом Дружбы народов.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Марк Бек умер в Петербурге на 80-м году жизни. Причина смерти пианиста-виртуоза пока не названа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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